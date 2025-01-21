Мазут: установили систему грохот, выбросы до мыса Железный Рог, почти тысяча тонн грязного песка за сутки

Монтаж системы грохот завершается в хуторе Вознесенском под Анапой. Сегодня ночью велись пуско-наладочные работы на вибрационной установке, которая будет просеивать загрязненный грунт, отделяя мазут от песка.
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