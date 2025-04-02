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Царьград

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ВСУ атаковали дронами три региона России в ночь на 2 апреля: Куда прилетели БПЛА, последствия

ВСУ атаковали дронами три региона России в ночь на 2 апреля: Куда прилетели БПЛА, последствия

Минобороны России сообщило об очередной террористической атаке Киева на Россию. Минувшей ночью было перехвачено почти 100 беспилотников.

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