Кирсанова, Охомуш и Майоров могут стать «Почетными гражданами города Иванова»

Временно исполняющий обязанности главы города Иванова Александр Шаботинский в соответствии с правом, предоставленным ему статьей 44 Устава областной столицы, внес в срочном порядке в Ивгордуму проект решения о присвоении трем жителям звания “Почетный гражданин города Иванова”.