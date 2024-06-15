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Ивановские новости

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Кирсанова, Охомуш и Майоров могут стать «Почетными гражданами города Иванова»

Кирсанова, Охомуш и Майоров могут стать «Почетными гражданами города Иванова»

Временно исполняющий обязанности главы города Иванова Александр Шаботинский в соответствии с правом, предоставленным ему статьей 44 Устава областной столицы, внес в срочном порядке в Ивгордуму проект решения о присвоении трем жителям звания “Почетный гражданин города Иванова”.

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