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Вучича оценили в 0,95 пашинян

Вучича оценили в 0,95 пашинян

Основной неожиданностью состоявшегося "саммита мира" в Швейцарии стало синхронное голосование Сербии и т.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Я еще в прошлом году писала, что Вучич ненадежен как политический партнер, была уверена что он Россию предаст. получив от нее довольно весомые поблажки...а мне тут отвечали &quot; он, несчастный, в кругу врагов...вот и выворачивается как может ...&quot;  Да. Выворачивается.Отличный предатель.
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12 час.
Сергей Лазарев
Сербам не наплевать, наплевать вучичу.                                                                Этот парень иуда и уже давно пора его просто оставить, со своими избирателями. Посмотрите как он прогибается, как он отзывается о Китае -полностью поддерживает позицию Китая по Тайваню, и подписывает жалкую бумажку в Швейцарии, которую отказывается подписать даже Армения)))                         Вучич - 1%
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9 час.
виктор черкашин
Гондон
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8 час.

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