Вучича оценили в 0,95 пашинян

Анфиса Иванова

Я еще в прошлом году писала, что Вучич ненадежен как политический партнер, была уверена что он Россию предаст. получив от нее довольно весомые поблажки...а мне тут отвечали " он, несчастный, в кругу врагов...вот и выворачивается как может ..." Да. Выворачивается.Отличный предатель.