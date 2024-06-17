Основной неожиданностью состоявшегося "саммита мира" в Швейцарии стало синхронное голосование Сербии и т.
Вучича оценили в 0,95 пашинян
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
Я еще в прошлом году писала, что Вучич ненадежен как политический партнер, была уверена что он Россию предаст. получив от нее довольно весомые поблажки...а мне тут отвечали " он, несчастный, в кругу врагов...вот и выворачивается как может ..." Да. Выворачивается.Отличный предатель.
Ответить
12 час.
Сергей Лазарев
Сербам не наплевать, наплевать вучичу. Этот парень иуда и уже давно пора его просто оставить, со своими избирателями. Посмотрите как он прогибается, как он отзывается о Китае -полностью поддерживает позицию Китая по Тайваню, и подписывает жалкую бумажку в Швейцарии, которую отказывается подписать даже Армения))) Вучич - 1%
Ответить
9 час.
виктор черкашин
Гондон
Ответить
8 час.
Свежие комментарии