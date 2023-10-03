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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мэрия Барнаула собирается "отлучить" перевозчиков от четырех маршрутов

Мэрия Барнаула собирается "отлучить" перевозчиков от четырех маршрутов

Скорее всего, иски в суд связаны с недостаточной регулярностью движения транспорта Комитет мэрии Барнаула по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи подал в суд сразу на нескольких перевозчиков с требованием отозвать свидетельства об их работе на ряде городских маршрутов.

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