Швентек о том, что надеется еще раз сыграть с Соболенко в финале: «Учитывая игру Арины и нашу с ней стабильность, это в любом случае произойдет»

В Мадриде Соболенко обыграла Швентек третий раз в восьми матчах – 6:3, 3:6, 6:3. – Если честно, не думаю, что нам стоит об этом говорить, потому что она провела очень хороший матч, поэтому я не хочу видеть винить в поражении условия или что-то еще.