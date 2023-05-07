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Швентек о том, что надеется еще раз сыграть с Соболенко в финале: «Учитывая игру Арины и нашу с ней стабильность, это в любом случае произойдет»

В Мадриде Соболенко обыграла Швентек третий раз в восьми матчах – 6:3, 3:6, 6:3. – Если честно, не думаю, что нам стоит об этом говорить, потому что она провела очень хороший матч, поэтому я не хочу видеть винить в поражении условия или что-то еще.

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