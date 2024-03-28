Психолог Кардиакос: Чтобы справиться с тревогой, ограничьте просмотр новостей

По причине недавних событий, которые потрясли Россию, многие люди ощущают тревогу и страх. Клинический психолог Анастасия Кардиакос предложила ряд методов, которые помогут справиться с этими чувствами, — информирует «Радио 1».
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