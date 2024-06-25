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Общественница отмечает рост бытового насилия в Крыму

Общественница отмечает рост бытового насилия в Крыму

«Мир будто сошел с ума!», - делает вывод Екатерина Горелкина, помогающая пострадавшим женщинам. Председатель крымской общественной организации «Жизнь в твоих руках» написала в социальных сетях: «Бытовая агрессия зашкаливает.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Это наследие власть придержащих (неумех). У власти клоуны,посудомойки, вояки недоучки. Жестокость- это как заразная болезнь распространяется и Крыму наследство досталось. Мозги всем перекопали, пьянка, наркотики. Откуда добрые и ласковые мужики возьмутся. Россияне исправят положение. Не мы же им мозги промывали. Эта злость у мужиков, что перестроиться мешает и домашние бедные получают по полной . Бедааааа.
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