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Под риском пострадать от заморозков оказались не менее 4,7 тысяч га садов и виноградников

Под риском пострадать от заморозков оказались не менее 4,7 тысяч га садов и виноградников

Пострадать от заморозков могут не менее 4,7 тыс. га садов и виноградников. Об этом «Известиям» рассказали в Национальном союзе агростраховщиков (НСА), где предварительно оценили последствия непогоды для сельхозкультур.

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