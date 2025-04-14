Под риском пострадать от заморозков оказались не менее 4,7 тысяч га садов и виноградников

Пострадать от заморозков могут не менее 4,7 тыс. га садов и виноградников. Об этом «Известиям» рассказали в Национальном союзе агростраховщиков (НСА), где предварительно оценили последствия непогоды для сельхозкультур.
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