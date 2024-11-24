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«Существует ли "Южмаш"?»: Мария Захарова прокомментировала заявление советника Ермака в отношении ракеты «Орешник»

«Существует ли "Южмаш"?»: Мария Захарова прокомментировала заявление советника Ермака в отношении ракеты «Орешник»

Россия советует Киеву внимательно посмотреть на состояние «Южмаша», после чего делать заявления. Такими словами прокомментировала слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем ТГ-канале.

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