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Ловушка для Трампа, или Киевский режим пытается вернуть Вашингтон на тропу войны

Ловушка для Трампа, или Киевский режим пытается вернуть Вашингтон на тропу войны

Хунта Зеленского намеренно прикрывает боевиков ВСУ и иностранных наёмников «живым щитом» из гражданских лиц В последние недели киевская власть как-то резко озаботилась пострадавшими от обстрелов на Украине.

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