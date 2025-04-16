Хунта Зеленского намеренно прикрывает боевиков ВСУ и иностранных наёмников «живым щитом» из гражданских лиц В последние недели киевская власть как-то резко озаботилась пострадавшими от обстрелов на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии