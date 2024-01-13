США и Британия нанесли «дополнительные удары» по Йемену

В ночь на 13 января американцы и британцы нанесли «дополнительные удары» по Йемену. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), ракетному воздействию подверглась радиолокационная станция хуситов, расположенная на севере йеменской столицы городе Сана, сообщил телеканал CNN.
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