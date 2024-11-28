Двойное но: Китай снова усложнил продажу в Россию техники и химии

АндрейБорков

Сами влезли в зависимость от китайщины, теперь сопли жуем, китайцев виним, какие то пути ищем. Путь только один - САМИМ ВСЕ ДЕЛАТЬ И НЕ НА КОГО НЕ НАДЕЯТЬСЯ!!! Уже и аргон для сварки из Китая закупаем! ОХРЕНЕТЬ НЕ ВСТАТЬ! А еще двигатели, машины, электронику.... А свое то где? А свое в ПИЗ...Е на верхней полке!!! Может быть я идиот и ли даже долбо...б, все может быть, но почему за почти 20 лет корабельной службы в ПВ (Морчасти) КГБ СССР и ФПС РФ, при чем службы на инженерных должностях (электромеханическая боевая часть, БЧ-5) на ПСКР проектов 205П, 1124П, 745, последние 8 лет в командиром БЧ-5, я гаек и ботов импортных не видел от слова СОВСЕМ!!! Дизеля были Ленинградского завода "Звезда"(М504, М507, М50....), Барнаульского завода(7Д6, 7Д12), Каспийского завода(4Ч8.5/11...), Коломенского завода 5.2Д42. Генераторы, насосы, котлы... все было ОТЕЧЕСТВЕННОЕ!!! Где это все сейчас? Там же - в ПИЗ...Е на верхней полке! В том году посещал, как ветеран ПВ, наши пограничные корабли, от посещения ОХРЕНЕЛ в очередной раз! Новый ПСКР, еще на заводской гарантии, менее года как принят от судостроения. На нем дизель-генераторы фирмы "Дойц"(Германия), главные двигатели производства КНР. И это БОЕВОЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КОРАБЛЬ!!! Ходовые испытания он проходил почти полгода. А почему? При мне на ходовые отводилось максимум месяц, а то и меньше. А у этого ПСКРа на ходовых испытаниях 2 из 3-х главных двигателей(маде ин Чайна) НАЕБНУ...СЬ!!!! И их пришлось менять! А что такое замена главного двигателя на этом корабле? Это демонтаж всего, включая часть надстройки и вскрытие палубы!!!! Ну это ладно, разговор не об этом, а о том, что китайцы с нами опять "УЛУЧШИЛИ И УГЛУБИЛИ" сотрудничество. Они действуют исключительно в своих интересах, на нас им, по большому счету НАСРАТЬ ТРИ КУЧИ! А вот то, что мы ПРОЕБ...ЛИ все, что можно и нельзя, вот о чем разговор! Было бы очень неплохо виновных в этом всем беспределе и проеб...х объявить ВРАГАМИ НАРОДА И ГОСУДАРСТВА, принять к ним исчерпывающие меры, а самим не на словах а на реальном деле заняться ИМПОТРОЗАМЕЩЕНИЕМ, а не СЛОВОБЛУДИЕМ.