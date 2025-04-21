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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леау перед «Интером» в Кубке: «Последняя возможность для «Милана» изменить сезон. Мы должны выйти в финал»

В среду «россонери» сыграют с «Интером» в ответном полуфинале Кубка Италии (первая игра – 1:1). «Мы должны отдать все ради победы, выйти в финал и осчастливить всех своих болельщиков.

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