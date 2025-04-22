155 лет назад родился циклист, модник и любитель баварского пива Владимир Ленин

155 лет назад родился Владимир Ульянов (Ленин), вождь большевиков и первый глава Совнаркома РСФСР. Советская пропаганда изображала его суровым другом пролетариата, но, как выясняется, по привычкам Ленин был ближе к современному хипстеру.
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