Анджела Колацки: "Власти и оппозиция должны объединиться в борьбе с политической электоральной коррупцией" 

В Молдове политическая электоральная коррупция ударяет по всем серьёзным партиям, но, к сожалению, правительство не приняло действенных, эффективных мер для борьбы с этим феноменом, и у власти с оппозицией не было консолидированного желания серьёзно решать этот вопрос.
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