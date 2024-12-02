Анджела Колацки: "Власти и оппозиция должны объединиться в борьбе с политической электоральной коррупцией" 

В Молдове политическая электоральная коррупция ударяет по всем серьёзным партиям, но, к сожалению, правительство не приняло действенных, эффективных мер для борьбы с этим феноменом, и у власти с оппозицией не было консолидированного желания серьёзно решать этот вопрос.