Из-за прорыва трубы и потопа в Екатеринбурге «встали» две улицы

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило две улицы. Транспорт на них встал. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Свердловской области, из-за прорыва холодной воды временно перекрыто движение по улицам Щербакова и Самолетной.