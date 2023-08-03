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Из-за прорыва трубы и потопа в Екатеринбурге «встали» две улицы

Из-за прорыва трубы и потопа в Екатеринбурге «встали» две улицы

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило две улицы. Транспорт на них встал. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Свердловской области, из-за прорыва холодной воды временно перекрыто движение по улицам Щербакова и Самолетной.

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