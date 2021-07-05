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01.06.2021 07:05 : Сыры и мороженое с сегодняшнего дня подлежат обязательной маркировке

Некоторые производители предупреждают о подорожании продукции. Согласно правилам, которые утвердило правительство в декабре прошлого года, на упаковку или ярлык молочной продукции должен наноситься двухмерный штрихкод, содержащий данные о товаре.

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