01.06.2021 07:05 : Сыры и мороженое с сегодняшнего дня подлежат обязательной маркировке

Некоторые производители предупреждают о подорожании продукции. Согласно правилам, которые утвердило правительство в декабре прошлого года, на упаковку или ярлык молочной продукции должен наноситься двухмерный штрихкод, содержащий данные о товаре.
Некоторые производители предупреждают о подорожании продукции. Согласно правилам, которые утвердило правительство в декабре прошлого года, на упаковку или ярлык молочной продукции должен наноситься двухмерный штрихкод, содержащий данные о товаре.
Свежие комментарии