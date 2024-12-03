МИД КНР: Китай продолжит укреплять сотрудничество с БРИКС на фоне угроз Трампа

Китайские власти намерены продолжить укреплять сотрудничество со странами в рамках БРИКС, несмотря на угрозы избранного президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, когда его попросили прокомментировать слова Трампа о пошлинах для БРИКС.