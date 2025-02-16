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Фигуристку Камилу Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом

Фигуристку Камилу Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом

Камилу Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом Никитой Нестеровым Фанаты заподозрили, что у 18-летней фигуристки Камилы Валиево роман с 31-летним капитаном капитаном хоккейного клуба «ЦСКА» Никитой Нестеровым.

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