Фигуристку Камилу Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом

Камилу Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом Никитой Нестеровым Фанаты заподозрили, что у 18-летней фигуристки Камилы Валиево роман с 31-летним капитаном капитаном хоккейного клуба «ЦСКА» Никитой Нестеровым.
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