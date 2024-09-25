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  • Eduard
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Мужчине, пытавшемуся выследить Трампа, предъявили обвинения в попытке покушения

Мужчине, пытавшемуся выследить Трампа, предъявили обвинения в попытке покушения

Прокуроры в США предъявили обвинение в покушении на убийство одного из основных кандидатов в президенты Райану Уэсли Руту – человеку, задержанному 15 сентября с огнестрельным оружием у поля для гольфа, где был экс-президент Дональд Трамп.

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