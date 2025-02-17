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Закон, порядок, государство

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Органам внутренних дел на транспорте исполняется 106 лет

Органам внутренних дел на транспорте исполняется 106 лет

Органы внутренних дел на транспорте являются самостоятельным структурным подразделением МВД России. Сотрудники транспортной полиции обеспечивают порядок и безопасность граждан, борются с преступностью на объектах железнодорожного, воздушного, речного и морского транспорта.

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