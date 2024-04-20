Жан Новосельцев: Президент Украины учит детей иудейским традициям. Кто бы мог подумать?

В эти непростые дни президент Украины находит время, чтобы встречаться со своим народом — вместе с раввинами он посетил еврейскую общину Симха и искренне поздравил лидеров еврейских общин с наступающим Песахом.
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