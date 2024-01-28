После задержания Баратов признался в сотрудничестве с военной разведкой Великобритании.Глава организации дал показания, что общался в посольстве Великобритании в Москве с военным атташе, который предложил ему заработок и легкий пусть к британскому гражданству с последующей эмиграцией.
Более недели назад в Москве был задержан глава узбекского землячества Усман Баратов
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Зачем 5 колона, НКО, иноагенты, когда диаспоры, центры для пришлых и т.д. уже готовы для борьбы внутри России и дестабилизировать внутреннюю ситуацию, устраивать провокации, грабить, убивать, запугивать население, устраивать диверсии, забастовки, вытеснять коренных жителей России и заменять их пришлыми. Вот конкретные действия властей которые сами повязли в воровстве и коррупции...
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16 час.
Vladimir Soukhatchev
Меньше двух лет назад таки была...
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5 час.
galina costagliola
Woooow!!!!!
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5 час.
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