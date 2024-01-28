Более недели назад в Москве был задержан глава узбекского землячества Усман Баратов

АНГЕЛ АНГЕЛ

Зачем 5 колона, НКО, иноагенты, когда диаспоры, центры для пришлых и т.д. уже готовы для борьбы внутри России и дестабилизировать внутреннюю ситуацию, устраивать провокации, грабить, убивать, запугивать население, устраивать диверсии, забастовки, вытеснять коренных жителей России и заменять их пришлыми. Вот конкретные действия властей которые сами повязли в воровстве и коррупции...