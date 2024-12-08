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ТАСС: президентская бригада ВСУ отступает в Великой Новоселке на юге ДНР

ТАСС: президентская бригада ВСУ отступает в Великой Новоселке на юге ДНР

Пленный военнослужащий отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Сидорик сообщил ТАСС, что президентская бригада ВСУ отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге Донецкой народной республики (ДНР).

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