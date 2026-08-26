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SPLETNIK

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Арина Соболенко сыграла на US Open в украшениях весом более 127 карат

Арина Соболенко сыграла на US Open в украшениях весом более 127 карат

Первая ракетка мира Арина Соболенко вновь продемонстрировала свою любовь к роскошным украшениям. На Открытом чемпионате США по теннису 28-летняя спортсменка вышла на корт в комплекте весом более 127 карат.

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