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Газета.ру

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В Вышнем Волочке под посевы льна подготовили 1 тыс. га земли

В Вышнем Волочке под посевы льна подготовили 1 тыс. га земли

В городе Вышний Волочек, который в минувшие выходные отметил 830-летие со дня основания, планируется возродить полный цикл переработки льна.

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