Дом на 322 квартиры в районе Москвы Люблино введут в эксплуатацию в 2024 году

В 2024 году в районе Люблино на улице Совхозная в эксплуатацию введут новостройку на 322 квартиры. Туда переедут жильцы по программе реновации, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
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