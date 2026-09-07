Страховые пенсии начнут назначать автоматически с 2027 года

С 1 января 2027 года страховые пенсии по старости будут назначаться автоматически. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова.
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