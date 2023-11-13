Гольфстрим замедлился до минимума: чем это чревато для человечества

Почему в Москве зимой не так холодно, как в Сибири? Почему в Норвегии растут не только сосны и ели, а еще можно выращивать яблоки и клубнику? Во многом это все благодаря Гольфстриму — мощному теплому течению, которое переносит тропические воды в северную часть Атлантического океана, «обогревает» воздух над собой и оказывает огромное влияние на климат.