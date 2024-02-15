Автора 282-й статьи Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам строгого режима за взятку. Бывший сенатор и президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства (!!!) Борис Шпигель был отправлен в колонию за дачу особо крупной взятки.
Но есть и хорошие приговоры!
Комментарии
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Александр Денисов
То-то накануне Бен Лазар, главЖид по России, ломая ноги к Вове прибегал. Наверное отмазать пытался.
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13 час.
Sergiy Che
Бог таки шельму метит!!))
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11 час.
НМ
Наталия Москаленко
Есть ещё фигуранты, о коих шельма что-то подзабыла!
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6 час.
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