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Но есть и хорошие приговоры!

Но есть и хорошие приговоры!

   Автора 282-й статьи Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам строгого режима за взятку.   Бывший сенатор и президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства (!!!)   Борис Шпигель был отправлен в колонию за дачу особо крупной взятки.

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Комментарии
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Александр Денисов
То-то накануне Бен Лазар, главЖид по России, ломая ноги к Вове прибегал. Наверное отмазать пытался.
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13 час.
Sergiy Che
Бог таки шельму метит!!))
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11 час.
НМ
Наталия Москаленко
Есть ещё фигуранты, о коих шельма что-то подзабыла!
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6 час.

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