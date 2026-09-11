Появление Путина на трибуне делового форума БРИКС встретили бурной овацией

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Выступление президента России Владимира Путина на Деловом форуме БРИКС неожиданно, еще до своего начала, получило бурную поддержку участников пленарного заседания, передает корреспондент ТАСС.
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