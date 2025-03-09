Петросян проиграл бразильцу Феррейре на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе

Армянский боец смешанного стиля (ММА) Армен Петросян досрочно проиграл представителю Бразилии Бруно Феррейре в поединке в среднем весе (до 84 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 313 в Лас‑Вегасе.
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