Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль искренне проникся желанием киевских властей отправить все украинское население в окопы, в связи с чем и сделал два заявления Изображение: «Одна Родина» Сначала он объявил, что все украинские мужчины призывного возраста, прибывшие в Германию, должны срочно вернуться на родину, чтобы защищать эту самую родину с оружием в руках.
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