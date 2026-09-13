Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль искренне проникся желанием киевских властей отправить все украинское население в окопы, в связи с чем и сделал два заявления Изображение: «Одна Родина» Сначала он объявил, что все украинские мужчины призывного возраста, прибывшие в Германию, должны срочно вернуться на родину, чтобы защищать эту самую родину с оружием в руках.