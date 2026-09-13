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ТЦК могут смело рассылать повестки на территории Германии

ТЦК могут смело рассылать повестки на территории Германии

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль искренне проникся желанием киевских властей отправить все украинское население в окопы, в связи с чем и сделал два заявления Изображение: «Одна Родина» Сначала он объявил, что все украинские мужчины призывного возраста, прибывшие в Германию, должны срочно вернуться на родину, чтобы защищать эту самую родину с оружием в руках.

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