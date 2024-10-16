Полицейские Бабушкинского района задержали двух участников мошеннической схемы

В полицию обратилась 87-летняя москвичка, сообщив, что ей через мессенджер звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных государственных и силовых структур, и убеждали поместить все имеющиеся деньги на «безопасный счет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии