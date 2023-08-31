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Джеки Стюарт: «Хэмилтон проиграл не самому талантливому Росбергу. Не считаю, что Льюис выиграет 8-й титул»

По версии трехкратного чемпиона «Формулы-1», по ходу сезона-2016 Нико проявил качества, которых не хватило напарнику по «Мерседесу».

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