"Жаль, что наше общество дошло до такого". Крис Дженнер высказалась о хейтерах

Глава семьи Кардашьян Крис Дженнер, которая, по слухам, является основным менеджером своих дочерей, снялась для обложки журнала Los Angeles Magazine, который назвал её "женщиной года", и высказалась о хейтерах, которые критикуют в сети её и её семью.
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