Никита Михалков заявил, что «никакие» российские фильмы не могут претендовать на «Оскар» в 2021 году

Аргументы неделиНикита Михалков заявил, что «никакие» российские фильмы не могут претендовать на «Оскар» в 2021 годуРежиссёр Никита Михалков объяснил, почему российские фильмы не могут получить премию американской киноакадемии «Оскар».Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИЗРАЭЛЬХЭНДССимонян бабла отвалите .сделаетСергей РоссиЗа бабло и ты сделаешь. Особенно, если добавить Макарова, как аргументИИЗРАЭЛЬХЭНДСа сам барин что?SSSlava SemerikovОн что, до самой смерти должен создавать шедевры, чтобы вы успокоились уже. Неймётся вам.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСкакие -такие шедевры?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСNWnovichokspb waismanА ОСКАР-то ГОЛЫЙ!!!Комментировать
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