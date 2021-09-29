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Никита Михалков заявил, что «никакие» российские фильмы не могут претендовать на «Оскар» в 2021 году

Никита Михалков заявил, что «никакие» российские фильмы не могут претендовать на «Оскар» в 2021 году

Режиссёр Никита Михалков объяснил, почему российские фильмы не могут получить премию американской киноакадемии «Оскар».

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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Симонян бабла отвалите .сделает
Сергей Росси
За бабло и ты сделаешь. Особенно, если добавить Макарова, как аргумент
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
а сам барин что?
Slava Semerikov
Он что, до самой смерти должен создавать шедевры, чтобы вы успокоились уже. Неймётся вам.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
какие -такие шедевры?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
novichokspb waisman
А ОСКАР-то ГОЛЫЙ!!!

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