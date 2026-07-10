Винисиус о вылете Бразилии с ЧМ: «Чувство разочарования очень сильное. Прошу прощения и обещаю бороться за нашу общую мечту – вернуться на вершину мирового футбола»

Вингер сборной Бразилии Винисиус извинился за вылет команды с ЧМ-2026. Бразильцы проиграли сборной Норвегии в 1/8 финала (1:2).
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