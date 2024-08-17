NYT: Иран отложил удар по Израилю из-за переговоров по Газе

REUTERS/Ramadan Abed Руководство Ирана временно отложило нанесение удара по Израилю, который должен стать ответом на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, из-за возобновления активных переговоров об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.