NYT: Иран отложил удар по Израилю из-за переговоров по Газе

REUTERS/Ramadan Abed Руководство Ирана временно отложило нанесение удара по Израилю, который должен стать ответом на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, из-за возобновления активных переговоров об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.
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