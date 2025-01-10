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  • Дмитрий Бакланов
    Нет. Оформил ИП. принимаешь взятки. платишь налоги.Госдума возмутила...
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Работники спортивной школы пойдут под суд из-за нападения собак в лагере «Арахлей»

Работники спортивной школы пойдут под суд из-за нападения собак в лагере «Арахлей»

Директор и методист ГБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва Nº 1» пойдут под суд из-за нападения собак на мальчика в лагере «Арахлей» в Читинском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

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