Глава Союза пенсионеров России раскрыл способ получить солидную прибавку к пенсии

Солидную прибавку к пенсии можно получить за счет банковских вкладов и недвижимости. Об этом заявил председатель Союза пенсионеров России, бывший первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, передает KP.
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