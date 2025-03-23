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Глава Союза пенсионеров России раскрыл способ получить солидную прибавку к пенсии

Солидную прибавку к пенсии можно получить за счет банковских вкладов и недвижимости. Об этом заявил председатель Союза пенсионеров России, бывший первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, передает KP.

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Комментарии
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НК
Николай Кирбитов
А как попасть в этот союз дурокам
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17 час.
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