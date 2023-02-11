Новости, события, факты

146 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Априори.«Лютый капец»: 30...
  • ONIX кошелев
    А мы все должны были порадоваться за нее?НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО ГЕ...
  • Искандер
    Не стоит забывать, что в ЕБНовы времена "дарагие расеяне" радостно приветствовали появление тех "элит". До смерти рас...«Многим позвонили...

Запад начал бояться расплаты за содеянное

Запад начал бояться расплаты за содеянное

Популярнейшей темой последних дней на Западе стало обсуждение якобы озвучиваемых из Москвы угроз. Сначала, неделю назад, об этом заговорил Борис Джонсон, который поведал, что Владимир Путин грозил ракетами Лондону и ему лично в телефонном разговоре.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх