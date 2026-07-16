Лихорадка Западного Нила официально пришла в Израиль 

Министерство здравоохранения и Министерство охраны окружающей среды: в Израиле зарегистрирован первый подтверждённый случай заболевания лихорадкой Западного Нила летом 2026 года; Министерство охраны окружающей среды продолжает мониторинг комаров, при этом с начала сезона комары — переносчики вируса пока не выявленыМинистерство здравоохранения и Министерство охраны окружающей среды сообщают, что у жителя Тель-Авива подтверждён диагноз лихорадка Западного Нила .