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Mash: у миллиардеров могут забрать земли в легендарной Барвихе

Mash: у миллиардеров могут забрать земли в легендарной Барвихе

Участками, стоимость которых оценили в 1-1,5 млрд рублей, заинтересовалась Генпрокуратура. Ведомство намерено вернуть земли государству, и для этого есть все основанияУчастками, стоимость которых оценили в 1-1,5 млрд рублей, заинтересовалась Генпрокуратура.

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