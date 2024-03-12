Mash: у миллиардеров могут забрать земли в легендарной Барвихе

Участками, стоимость которых оценили в 1-1,5 млрд рублей, заинтересовалась Генпрокуратура. Ведомство намерено вернуть земли государству, и для этого есть все основанияУчастками, стоимость которых оценили в 1-1,5 млрд рублей, заинтересовалась Генпрокуратура.
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