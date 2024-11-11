RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Именно политические проститутки,а Коу особенная стать -политический проститут!Вяльбе сравнила К...
  • Юрий Зубрин
    Довластвовались позорные "СУКИ НАРОДА"!В Раде заявили, ч...
  • Раиса Мелькумова
    Нужно запретить сдавать жилье мигрантам! Почему не издать такой закон?В Госдуме предлож...

В Аддис-Абеба пройдёт форум «Россия-Эфиопия: Время Не Ждет!»

В Аддис-Абеба пройдёт форум «Россия-Эфиопия: Время Не Ждет!»

В Аддис-Абеба с 12 по 14 ноября пройдёт международный бизнес-форум «Россия-Эфиопия: Время Не Ждет!». Форум организован АФРОКОМ — координационным комитетом по экономическому сотрудничеству со странами Африки совместно с ТПП России и при поддержке Фонда Росконгресс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх