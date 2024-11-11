В Аддис-Абеба пройдёт форум «Россия-Эфиопия: Время Не Ждет!»

В Аддис-Абеба с 12 по 14 ноября пройдёт международный бизнес-форум «Россия-Эфиопия: Время Не Ждет!». Форум организован АФРОКОМ — координационным комитетом по экономическому сотрудничеству со странами Африки совместно с ТПП России и при поддержке Фонда Росконгресс.