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Джеймс Харден посетил победный матч футбольного «Хьюстона» против «Интера»

Джеймс Харден посетил победный матч футбольного «Хьюстона» против «Интера»

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден посетил финал Открытого кубка США «Интер Майами» – «Хьюстон Динамо» (1:2).

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