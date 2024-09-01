Машинисты РЖД матерят студентов. Дипломники из ПГУПС придумали ещё одну систему контроля за железнодорожниками, которым это не понравилось

Сегодня — День знаний, или по старинке Первое сентября. В этом году праздник выпал на воскресенье, но уже в понедельник кто-то сядет за парты, жаждая новых знаний, а кто-то их уже получил и даже предложил, как применить на практике.
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