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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Машинисты РЖД матерят студентов. Дипломники из ПГУПС придумали ещё одну систему контроля за железнодорожниками, которым это не понравилось

Машинисты РЖД матерят студентов. Дипломники из ПГУПС придумали ещё одну систему контроля за железнодорожниками, которым это не понравилось

Сегодня — День знаний, или по старинке Первое сентября. В этом году праздник выпал на воскресенье, но уже в понедельник кто-то сядет за парты, жаждая новых знаний, а кто-то их уже получил и даже предложил, как применить на практике.

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