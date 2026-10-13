Когда на машину можно ставить квадратный номер

Квадратный номер на автомобиле в России – вариант не для всех. Ставить его разрешено лишь тогда, когда обычный прямоугольный знак физически некуда прикрепить: конструкция машины этого не позволяет.
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