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За рулем

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Когда на машину можно ставить квадратный номер

Когда на машину можно ставить квадратный номер

Квадратный номер на автомобиле в России – вариант не для всех. Ставить его разрешено лишь тогда, когда обычный прямоугольный знак физически некуда прикрепить: конструкция машины этого не позволяет.

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