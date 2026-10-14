"Годами лавировала между политикой и прибылью": "Контора" расписала, почему не стоит особо жалеть "Яндекс"

Царьград Фото: коллаж Царьграда "Яндекс" предупредил об угрозе мошенников на фоне сбоев сервисов.
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про Воложа не пишите плохо, если его сами лично не знаете!
про яндекс бездоказательно тоже не пишите!